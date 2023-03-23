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Медведев: в случае вступления в НАТО Украина могла начать полномасштабную операцию против России из-за Крыма

Медведев: в случае вступления в НАТО Украина могла начать полномасштабную операцию против России из-за Крыма

В случае присоединения к Североатлантическому альянсу киевская сторона могла начать полномасштабную операцию против Российской Федерации из-за Крымского полуострова.

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