После атаки БПЛА на Кубань в Новороссийске проведут военные учения

После атаки БПЛА на Кубань в Новороссийске проведут военные ученияПосле атаки территории Краснодарского края беспилотниками ВСУ в Новороссийске приняли решение провести внеплановые учения на территории военно-морской базы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии