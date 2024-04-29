Вражеское зерно

Скрепя сердце, литовцам приходится закупать агропродукцию в России Виталий Лекомцев Литовская Республика, являющаяся по отношению к России одним из наиболее враждебных государств, после полугодового перерыва возобновила закупки зерна из РФ – об этом свидетельствуют данные службы Eurostat.