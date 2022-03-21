Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Майами (WTA). Кудерметова, Касаткина и Самсонова начнут со второго круга, Осака может выйти на Кербер

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Майами, который начнется 22 марта. Вероника Кудерметова (21), Дарья Касаткина (25) и Людмила Самсонова (29) начнут со второго круга, как и все 32 сеяных.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх