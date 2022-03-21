Майами (WTA). Кудерметова, Касаткина и Самсонова начнут со второго круга, Осака может выйти на Кербер

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Майами, который начнется 22 марта. Вероника Кудерметова (21), Дарья Касаткина (25) и Людмила Самсонова (29) начнут со второго круга, как и все 32 сеяных.
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