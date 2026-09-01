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Тульские новости

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В Туле раскрыта 17-летняя схема заказных убийств

В Туле раскрыта 17-летняя схема заказных убийств

Заказчиком убийств двух бизнесменов в 2008 и 2009 годах оказался экс-арбитражный управляющий Денис Кутлин, скрывавшийся в Испании.

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