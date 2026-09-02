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Новости Липецка

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В Липецкой области красный уровень объявлен для ещё пяти округов

В Липецкой области красный уровень объявлен для ещё пяти округов

Красный уровень угрозы объявлен сразу в шести районах Липецкой области, ранее он уже вводился в Ельце и нескольких других муниципальных округах.

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