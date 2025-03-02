Выборы в Абхазии завершились победой Гунбы. На один из избирательных участков напали, инцидент назвали политическим террором

В Абхазии завершились президентские выборы, по предварительным результатам, победил Бадра Гунба. Кандидат в президенты уже объявил о своей победе по итогам второго тура голосования во время встречи со сторонниками своего штаба.
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