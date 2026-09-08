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Летний прокат 2026 года установил мировой рекорд по сборам

Летний прокат 2026 года установил мировой рекорд по сборам

Фото: Legion-media / JLPPA / Bestimage Кинотеатры США и Канады пережили самое успешное лето в истории благодаря «Человеку-пауку: Новый день», «Одиссее» и другим большим хитам.

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