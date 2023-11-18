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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кириос о негативных эмоциях Рублева: «Андрею нужно быть добрее к себе. У него был отличный сезон, он выиграл «Мастерс»

«Ему нужно быть добрее к себе. У него был отличный сезон, он выиграл «Мастерс» в Монте-Карло. В Турине он проиграл три матча очень сильным соперникам, но он не должен себя винить.

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