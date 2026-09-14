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Царьград

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Андрей Клычков: 150 квартир повреждены в Орле после атаки БПЛА

Андрей Клычков: 150 квартир повреждены в Орле после атаки БПЛА

Ночью на 13 сентября 150 квартир в Орле пострадали от атаки БПЛА, выбиты окна. В числе повреждённых - детский сад № 98.

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