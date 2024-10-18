Капитан Дандыкин о боях под Курском: произойдет «показательный момент»

Член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, предполагает, что на направлении передовой в Курской области может произойти «показательный момент».
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