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Сезон КХЛ стартует! ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в матче за Кубок Открытия

Фонбет Чемпионат КХЛ Кубок Открытия ЦСКА – Ак Барс Дата проведения 1 сентября, 19.00, «ЦСКА-Арена» Онлайн матча Видео ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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