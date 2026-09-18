Соревнования по FPV-пилотированию войдут в программу Школьной лиги Подмосковья

В сезоне 2026/2027 в Школьной лиге Подмосковья впервые проведут соревнования по FPV-пилотированию. Участвовать смогут спортсмены от 10 лет, причем присоединиться к состязаниям разрешено школьникам из всех муниципалитетов региона.
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