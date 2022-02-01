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Роналдо о Суперлиге: «Это случится рано или поздно. Топ-клубы хотят все больше и больше денег»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что в ближайшем будущем Суперлига Европы все-таки будет создана.

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