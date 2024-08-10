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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Крупные госкомпании уничтожают мировую экономику

Крупные госкомпании уничтожают мировую экономику

Существует много названий современной эпохи, но наиболее часто употребляется «постнеолиберализм». Однако по мнению известного экономиста Эдриена Олдриджа настоящее время лучше описывается, как государственная монополия.

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