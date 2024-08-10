Крупные госкомпании уничтожают мировую экономику

Существует много названий современной эпохи, но наиболее часто употребляется «постнеолиберализм». Однако по мнению известного экономиста Эдриена Олдриджа настоящее время лучше описывается, как государственная монополия.
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