В Риге провели шествие в честь пособников Гитлера

РЕН ТВ Шествик в честь латышских легионеров СС провели 16 марта в Риге. Пособники Гитлера, их родственники, а также местные националисты и члены правительства Латвии прошли по центру города и возложили венки к Памятнику Свободы.
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