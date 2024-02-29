Марочко: ВСУ используют медицинский транспорт для доставки бойцов

ВСУ на Купянском направлении начали перевозить бойцов на медицинском транспорте. Об этом в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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