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Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что Путин и Трамп общаются друг с другом. Надеюсь, мы будем в хороших отношениях с Америкой»

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Президент Соединенных Штатов Америки поддержал идею российского коллеги организовать хоккейные матчи в США и России между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

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