В Российской национальной библиотеке впервые организованы новогодние мероприятия для детей и взрослых

Мероприятие прошло на Московском проспекте В Центральном выставочном зале для всех посетителей работает выставка «Новогодние приключения Деда Мороза» — она представляет собой ретроспективу образов зимнего волшебника в иллюстрациях знаменитого журнала «Крокодил».