В Российской национальной библиотеке впервые организованы новогодние мероприятия для детей и взрослых

Мероприятие прошло на Московском проспекте В Центральном выставочном зале для всех посетителей работает выставка «Новогодние приключения Деда Мороза» — она представляет собой ретроспективу образов зимнего волшебника в иллюстрациях знаменитого журнала «Крокодил».
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