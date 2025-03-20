В центре Омска запретят парковку транспорта еще на одной улице. Знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличками 8.
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В центре Омска запретят парковку транспорта еще на одной улице. Знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличками 8.