Из-за проблем со здоровьем умер американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), об этом в интервью Newsmax 14 июля заявил президент США Дональд Трамп.
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