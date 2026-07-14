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Трамп не верит в версию о причастности России к смерти сенатора Грэма

Трамп не верит в версию о причастности России к смерти сенатора Грэма

Из-за проблем со здоровьем умер американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), об этом в интервью Newsmax 14 июля заявил президент США Дональд Трамп.

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