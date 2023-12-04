Россию пытаются втянуть в глобальную войну: Пора принять самое важное решение

Готова ли Россия использовать в свою пользу гипотетическое перемирие? Или в наших интересах, чтобы противник продолжал тратить ресурсы и вкладываться в Украину? От этого решения зависит будущее не только нашего государства, но и всего мира, считает политолог Андрей Перла.