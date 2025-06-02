В Советском районе Орла произошло повреждение теплосети

В Советском районе Орла горячая вода в кранах горожан появится с задержкой. Во время подачи теплоносителя после проведения гидравлических испытаний произошло повреждение теплосети на улице Максима Горького.
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