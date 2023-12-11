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В Петербурге выпустят лимитированные БСК с индивидуальным дизайном

На проездном изобразят здание вокзала станции Красное Село. Северо-Западная пригородная пассажирская компания анонсировала выпуск лимитированных карт БСК в честь запуска тактового движения электричек на участке Красное Село — Балтийский вокзал — Красное Село 11 декабря.

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