Huawei и Qualcomm заключили многолетнее соглашение — в него вошли 5G, ИИ и сетевое оборудование

Компании обменяются лицензиями, а Qualcomm также приобретет часть американских патентов Huawei в сфере вычислений, искусственного интеллекта и сетевых технологий Huawei и Qualcomm заключили новое многолетнее соглашение о лицензировании интеллектуальной собственности, охватывающее широкий спектр технологий, включая 5G, искусственный интеллект, вычислительные системы и сетевое оборудование.
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