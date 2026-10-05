iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Huawei и Qualcomm заключили многолетнее соглашение — в него вошли 5G, ИИ и сетевое оборудование

Huawei и Qualcomm заключили многолетнее соглашение — в него вошли 5G, ИИ и сетевое оборудование

Компании обменяются лицензиями, а Qualcomm также приобретет часть американских патентов Huawei в сфере вычислений, искусственного интеллекта и сетевых технологий Huawei и Qualcomm заключили новое многолетнее соглашение о лицензировании интеллектуальной собственности, охватывающее широкий спектр технологий, включая 5G, искусственный интеллект, вычислительные системы и сетевое оборудование.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым