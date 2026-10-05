Huawei и Qualcomm заключили многолетнее соглашение — в него вошли 5G, ИИ и сетевое оборудование

Компании обменяются лицензиями, а Qualcomm также приобретет часть американских патентов Huawei в сфере вычислений, искусственного интеллекта и сетевых технологий Huawei и Qualcomm заключили новое многолетнее соглашение о лицензировании интеллектуальной собственности, охватывающее широкий спектр технологий, включая 5G, искусственный интеллект, вычислительные системы и сетевое оборудование.