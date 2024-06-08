⚖️ В Керчи пойдёт под суд виновник массового ДТП с погибшим По информации прокуратуры Крыма, в октябре 2023 года автомобиль на скорости 113 километров в час столкнулся с четырьмя машинами.
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⚖️ В Керчи пойдёт под суд виновник массового ДТП с погибшим По информации прокуратуры Крыма, в октябре 2023 года автомобиль на скорости 113 километров в час столкнулся с четырьмя машинами.