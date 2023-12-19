Мэрия Перми назначила нового руководителя пресс-службы

Ей стала Наталья Усинова.Мэрия Перми официально назначила нового руководителя пресс-службы. Как сообщается на сайте администрации, исполняющей обязанности руководителя стала Наталья Усинова из информационно-аналитического управления администрации.
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