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Новости Липецка

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Политолог Слатинов оценил требования липецких коммунистов на митинге

Политолог Слатинов оценил требования липецких коммунистов на митинге

Липецкие коммунисты оказались в авангарде протестной кампании КПРФ – так считает политолог Владимир Слатинов.

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