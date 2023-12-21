МИД Узбекистана вызвал посла России из-за слов Прилепина о присоединении

Alex Nемо

Кто такой Прилепин? Ну писатель, ну в какой-то партии считает себя лидером. Дальше то что? Он не депутат и не член правительства, не работает ни в какой правительственной конторе. В самом Узбекистане их собственные ПОЛИТИКИ члены правительства иной раз такое ляпают, что у меня палец инстинктивно дергается в поисках спускового крючка. Если российский МИД начнёт вызывать послов среднеазиатских республик по подобным поводам, то пОСЛАМ (хотел убрать первую букву, но постеснялся создать ненужный повод для ПОСЛА России выслушивать претензии. Ведь нашего ПОСЛА они с такой чушью не рискнут вызывать) придётся установить шатры во дворе российского МИДа, чтобы не тратить время на походы туда-сюда.