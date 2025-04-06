Губернатор Артюхов поздравил геологов Ямала с профессиональным праздником

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских геологов с профессиональным праздником. Он напомнил, что в этом году газовой столице округа исполнится 50 лет, а судьбу города определило открытие легендарного Уренгойского месторождения.
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