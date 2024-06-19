На Курскую АЭС-2 доставили первую партию инновационного ядерного топлива На Курскую АЭС-2 доставили первую партию ядерного топлива (ЯТ) для строящегося энергоблока №1.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Курскую АЭС-2 доставили первую партию инновационного ядерного топлива На Курскую АЭС-2 доставили первую партию ядерного топлива (ЯТ) для строящегося энергоблока №1.
Свежие комментарии