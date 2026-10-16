Супружескую пару, обвиняемую в убийстве своей 56-летней знакомой, задержали в Брянской области. По версии следствия, после расправы они спрятали тело женщины в сундуке в собственном доме, где оно пролежало около восьми месяцев.
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