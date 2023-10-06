«Саша был лучше, чем я?» Психолог рассказала, что стоит узнать про бывших

Двадцать первый век — время последовательной моногамии. Несмотря на то, что до сих пор существуют пары, которые прожили всю жизнь вместе, подавляющее большинство людей переживают построение нескольких отношений, одних за другими.
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