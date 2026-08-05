Куда поехать к морю не олигарху: 6 направлений для бюджетного отдыха

Каждый раз, открывая очередной сайт с турами, я ловлю себя на мысли, что цены кусаются всё сильнее. Планирование отпуска превращается в настоящий квест: как найти место, где можно и вдоволь накупаться, и прикоснуться к чему-то новому, не отдав при этом полугодовую зарплату? В какой-то момент стало казаться, что доступный отдых у моря — это миф, красивая сказка из прошлого.