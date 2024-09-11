McLaren разрешил своему юниору переговоры с Sauber

Формула 2Участник гоночной Академии McLaren Габриэле Бортолето, выступающий в молодёжной моносерии Формула 2 в составе коллектива Invicta Racing, получил возможность сделать шаг в своей карьере и побороться за место в Формуле 1.
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