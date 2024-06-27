SpaceX оценена в рекордные $210 млрд в рамках тендерного предложения

SpaceX продаст инсайдерские акции по 112 долларов за штуку в рамках тенденрного предложения, что предполагает увеличение оценки космической и спутниковой компании Илона Маска примерно до 210 млрд долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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