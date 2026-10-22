«Если честно, не видел и не слышал, что там кричали болельщики, но думаю, рановато пока Батракову в князья, - сказал бывший футболист сборной России, московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой.
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