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Царьград

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Пашиняну прилетело от вооружённого калькулятором Алиева за отказ приехать на саммит СНГ

Пашиняну прилетело от вооружённого калькулятором Алиева за отказ приехать на саммит СНГ

Азербайджанский лидер раскритиковал премьера Армении, отказавшегося посетить Киргизию. Именно там лидеры обеих стран могли обсудить проблемные вопросы и сделать шаг в сторону заключения "мира"Президент Азербайджана снова усомнился в стремлении руководства Армении установить региональный мир.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Баба с возу, кобыле легче.
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18 час.
ТН
Татьяна Новикова
Армяне! Проснитесь!!!! Иуда вас продаёт за пятак!!!
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17 час.

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