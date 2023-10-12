Пашиняну прилетело от вооружённого калькулятором Алиева за отказ приехать на саммит СНГ

Азербайджанский лидер раскритиковал премьера Армении, отказавшегося посетить Киргизию. Именно там лидеры обеих стран могли обсудить проблемные вопросы и сделать шаг в сторону заключения "мира"Президент Азербайджана снова усомнился в стремлении руководства Армении установить региональный мир.