Пашиняну прилетело от вооружённого калькулятором Алиева за отказ приехать на саммит СНГ

Азербайджанский лидер раскритиковал премьера Армении, отказавшегося посетить Киргизию. Именно там лидеры обеих стран могли обсудить проблемные вопросы и сделать шаг в сторону заключения "мира"Президент Азербайджана снова усомнился в стремлении руководства Армении установить региональный мир.
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