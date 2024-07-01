Жена Макрона опозорилась на выборах

ПАРИЖ, 1 июля, ФедералПресс. Первая леди Франции Брижит Макрон попала в неудобную ситуацию во время голосования на досрочных выборах в парламент, попытавшись поставить свою подпись в списке избирателей, не опустив бюллетень в урну.
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