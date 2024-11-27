Валентина Матвиенко назвала слова Путина и запуск «Орешника» мощнейшим актом геополитики

По ее словам, значимость применения этой ракет еще долго будет раскрываться Обращение президента России Владимира Путина и применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стали мощнейшим актом современной геополитики, значимость которого еще долго будет раскрываться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии