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  • Sergey Ivanov
    Дело не в «ценности и незаменимости». Просто им глубочайше наплевать на Россию и русских. Просто они считают, что Рос...Везде бардак: МВД...
  • Наталья
    Ну да, вон Васильева сидела под домашним арестом и песенки сочиняла. А теперь с Сердюковым опять на постах! А Иванов ...Стервятники
  • vagas Karlito
    Этот Репке что первый раз воздух портит!?  Никак пережить не могут ,что лупят хряков пинками!?)) Всё выглядит   таким...Опять всё не так:...

«Остановили эшелоны НАТО»: подполье уничтожило ключевую инфраструктуру по снабжению ВСУ

«Остановили эшелоны НАТО»: подполье уничтожило ключевую инфраструктуру по снабжению ВСУ

БлокнотРУ Подпольная организация «Дозор» уничтожает инфраструктуру киевского режима. Подпольная организация «Дозор» (D) смогла парализовать транспортные артерии Украины, уничтожив объекты инфраструктуры на ключевых участках железной дороги «незалежной».

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Комментарии
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Eduard
Молодцы!
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20 час.
Алекс Сэм
Работаете братья!
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12 час.
ОС
Олег Солосин
При общении в соцсетях нужно учитывать многие важные особенности: 1. не сложно организовать программистам &quot;общение&quot; таким образом, что Вы, к примеру, полагаете, что ведете общение, а в действительности Ваши сообщения не покидают Ваш город или даже квартиру; 2. когда Вы сообщаете о деталях военных действий, нужно всегда обдумывать возможный вариант причинения ущерба Вашим союзникам-участникам боевых действий (люди с фронта после 1945 года часто применяли в то время фразу &quot;болтун - находка для шпиона&quot;).
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4 час.
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