«Остановили эшелоны НАТО»: подполье уничтожило ключевую инфраструктуру по снабжению ВСУ

ОС

Олег Солосин

При общении в соцсетях нужно учитывать многие важные особенности: 1. не сложно организовать программистам "общение" таким образом, что Вы, к примеру, полагаете, что ведете общение, а в действительности Ваши сообщения не покидают Ваш город или даже квартиру; 2. когда Вы сообщаете о деталях военных действий, нужно всегда обдумывать возможный вариант причинения ущерба Вашим союзникам-участникам боевых действий (люди с фронта после 1945 года часто применяли в то время фразу "болтун - находка для шпиона").