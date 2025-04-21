БлокнотРУ Подпольная организация «Дозор» уничтожает инфраструктуру киевского режима. Подпольная организация «Дозор» (D) смогла парализовать транспортные артерии Украины, уничтожив объекты инфраструктуры на ключевых участках железной дороги «незалежной».
«Остановили эшелоны НАТО»: подполье уничтожило ключевую инфраструктуру по снабжению ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Молодцы!
Ответить
20 час.
Алекс Сэм
Работаете братья!
Ответить
12 час.
ОС
Олег Солосин
При общении в соцсетях нужно учитывать многие важные особенности: 1. не сложно организовать программистам "общение" таким образом, что Вы, к примеру, полагаете, что ведете общение, а в действительности Ваши сообщения не покидают Ваш город или даже квартиру; 2. когда Вы сообщаете о деталях военных действий, нужно всегда обдумывать возможный вариант причинения ущерба Вашим союзникам-участникам боевых действий (люди с фронта после 1945 года часто применяли в то время фразу "болтун - находка для шпиона").
Ответить
4 час.
Свежие комментарии