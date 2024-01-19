В Москве за сутки выпало 25% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 40%. На базовой столичной метеостанции ВДНХ в переводе на воду выпало 11 миллиметров осадков, на Балчуге — 14, МГУ — 13, Тушино — 7, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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