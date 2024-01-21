Bild: рейтинг популярности партии Шольца СДПГ упал до 13%

По данным опроса социологического института IN по заказу газеты Bild стало известно, что рейтинг популярности входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — партии канцлера Олафа Шольца — упал до самого низкого уровня за четыре года.
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