Ванилла SU

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Какие оттенки в одежде лучше не надевать женщинам 50-60+, чтобы не испортить себя

Какие оттенки в одежде лучше не надевать женщинам 50-60+, чтобы не испортить себя

Мы привыкли подбирать цвета в соответствии со своим цветотипом, учитывая собственные предпочтения. Но при выборе одежды нужно также помнить о том, что некоторые оттенки могут подчеркнуть некоторые недостатки, даже если они нам должны подходить.

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