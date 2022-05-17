Какие оттенки в одежде лучше не надевать женщинам 50-60+, чтобы не испортить себя

Мы привыкли подбирать цвета в соответствии со своим цветотипом, учитывая собственные предпочтения. Но при выборе одежды нужно также помнить о том, что некоторые оттенки могут подчеркнуть некоторые недостатки, даже если они нам должны подходить.
Мы привыкли подбирать цвета в соответствии со своим цветотипом, учитывая собственные предпочтения. Но при выборе одежды нужно также помнить о том, что некоторые оттенки могут подчеркнуть некоторые недостатки, даже если они нам должны подходить.
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