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Глава Бурятии Цыденов назвал слова экс-посла Израиля о бурятах расистскими

Глава Бурятии Цыденов назвал слова экс-посла Израиля о бурятах расистскими

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов оценил слова бывшего посла Израиля Аркадия Мильмана. Напомним, дипломат заявил, что буряты представляют из себя животных «с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения».

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