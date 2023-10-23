Глава Бурятии Цыденов назвал слова экс-посла Израиля о бурятах расистскими

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов оценил слова бывшего посла Израиля Аркадия Мильмана. Напомним, дипломат заявил, что буряты представляют из себя животных «с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения».
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