Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Надежда Кувыкина
    Что сделано, то сделано - это о том, что они там... Чито спрашивать? Сейчас нужны ответные действия.МИД РФ о призывах...
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Герой России Игорь Юргин: наш русский дух, дружба, любовь к Родине, к дому подвигают к подвигам

Герой России Игорь Юргин: наш русский дух, дружба, любовь к Родине, к дому подвигают к подвигам

Уроженец Алданского района Республики Саха (Якутия) майор российской армии Игорь Юргин получил из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу Золотую Звезду Героя России и наградное оружие — боевой нож и пистолет Ярыгина.

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