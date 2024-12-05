Александр Беглов рассказал, как прошла встреча с волонтерами

Сейчас Петербург выстраивает диалог разных поколений добровольцев и делится опытом с другими регионами Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в своем Telegram-канале, как прошла встреча с волонтерами.
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