Володин: США решением о помощи Киеву окончательно похоронили экономику страны

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил недавнее решение Вашингтона выделить Украине дополнительную помощь, заметив, что таким образом Штаты «окончательно похоронят экономику Украины и лишат ее будущего».
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