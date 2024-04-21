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Володин: США решением о помощи Киеву окончательно похоронили экономику страны

Володин: США решением о помощи Киеву окончательно похоронили экономику страны

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил недавнее решение Вашингтона выделить Украине дополнительную помощь, заметив, что таким образом Штаты «окончательно похоронят экономику Украины и лишат ее будущего».

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