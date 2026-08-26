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Жительницу Бердянска осудили за помощь украинской армии

Жительницу Бердянска осудили за помощь украинской армии

Неожиданный приговор пенсионерке из Бердянска вызвал широкий резонанс. В пресс‑службе Запорожского областного суда сообщили, что женщину признали виновной в госизмене за переводы денег на счета, которые использовались для поддержки украинских военных.

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