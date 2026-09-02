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В Китае на вершине горы построили «небесный школьный лифт» высотой 288 м

В городе Сюаньвэй китайской провинции Юньнань открыли лифт высотой 288 м, сокративший школьный маршрут вдоль обрыва с трех часов до 30 минут.

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